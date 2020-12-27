Автобусы из Новосибирска на Алтай, в Новокузнецк и Томск в воскресенье, 27 декабря, не будут ходить из-за пришедних в Сибирь морозов.— Мы отменили шесть маршрутов междугородних перевозок в связи с метеоусловиями Пассажиры могут вернуть электронные билеты через личный кабинет на сайте или в кассах автостанций по адресу покупки, — прокомментировали в пресс-службе Новосибирского автовокзала.Вот какие рейсы отменили:«Новосибирск — Новокузнецк». Отправление в 7:20 с автостанции «Толмачево».«Новосибирск — Белово». Отправление в 14:30 и в 18:30 с автостанции «ЖД Вокзал».«Новосибирск-Томск». Отправление в 03:05 с автостанции «Толмачево».«Новосибирск-Краснозерское».Отправление в 13:25 с автостанции «ЖД Вокзал».«Новосибирск-Карасук». Отправление в 10:20 и в 15:20 с автостанции «ЖД Вокзал».«Новосибирск- Белокуриха». Отправление в 22:25 с автостанции «Толмачево».Когда эти автобусы вернутся на линию, пока неясно:— Мы планировали вернуть прежнее расписание в понедельник. Однако часть перевозчиков уже отменили свои рейсы, в ближайшее время информация будет на сайте, — сообщили в пресс-службе Новосибирского автовокзала.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru