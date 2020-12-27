Погода в Новосибирске на 27 декабря 2020 года не порадует горожан: синоптики из-за морозов объявили штормовое предупреждение— 27 декабря в Новосибирске сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов и ниже. Днем будет -33...-35 градусов, ночью похолодает до -36...-38 градусов. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица, — сообщили в Западно-Сибирском гидромтецентре.В Новосибирской области 27 декабря днем столбик термометра покажет -33...-38 градусов, по Юго-Западу региона -24...-29 градуса мороза. Ночью ударит мороз до -38...-41 градуса. Прогнозируются юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Возможна небольшая облачность,преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег. На дорогах будет гололедица.«Яндекс» обещает, что днем 27 декабря в Новосибирске будет -33...-37 градусов, ночью похолодает до -35...-37 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru