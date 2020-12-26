23 декабря в 17.33 скандал из-за нежелания надевать защитные маски в салоне сотовой связи на площади К. Маркса устроили двое молодых людей.- Мы же не совершаем покупки, а просто смотрим! - пытались оправдать они свои действия. Продавцы не стали вступать в дискуссию по поводу правомерности пребывания в магазине без масок и нажали кнопку тревожной сигнализации. Увидев оперативно прибывших бойцов ГБР, нарушители поспешили уйти.Некоторые изобретательные горожане для защиты органов дыхания в общественных местах вместо масок пытаются использовать элементы зимней одежды - воротники и шарфы, а вместо перчаток - варежки. 24 декабря в супермаркете на улице Нарымской покупатель повязал лицо шарфом и настойчиво просил обслужить его в таком виде, а продавец в свою очередь отказывалась. Прибывшая по сигналу тревоги группа быстрого реагирования уладила конфликт, объяснив мужчине правила: он должен либо надеть маску, либо отказаться от совершения покупки. В итоге безмасочник ушел из магазина без необходимых ему товаров.Еще в мае этого года пресс-служба Роспотребнадзора дала ответ на вопрос о том, какие полномочия имеют охранники ЧОП в отношении нарушителей масочного режима. Было разъяснено, что представители службы охраны имеют право не пускать нарушителей режима на территорию охраняемых учреждений и это не является нарушением прав потребителей.Кроме того, рассматривая отсутствие средств индивидуальной защиты как противоправное деяние, создающее угрозу общественной безопасности, охранники имеют право вызывать на место происшествия сотрудников полиции, которые уполномочены составлять административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».