Следственный комитет по Новосибирской области проверит работу сотрудников ПДН после того, как стало известно о семье, где дети живут, как маугли,в ужасных условиях.— Было выявлено сообщение, что в Новосибирской области в органах ПДН около 10 лет не замечают неблагоприятную семью. Семья живет в захламленном доме без нормального туалета и воды зимой. Дети ходят в школу грязные и неопрятные. Следственный комитет России по Новосибирской области начал доследственную проверку на предмет халатности сотрудников ПДН, — сообщили в СК по НСО.Напомним, соседи многодетной семьи жаловались на то, что родители в ней пьют, не приходя в себя, а дети живут в доме, где нет воды и отопления, не хватает еды, в комнатах — груды мусора. Корреспондентам КП-Новосибирск работники ПДН рассказали, что навещают неблагополучную семью каждую неделю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дети бегали голые, как маугли»: волонтеры спасают детей из дома-помойкиЭтим летом в семье произошла беда — в озере утонул средний ребенок. Многодетные родители с горя ушли в запой, а дом, где живут, превратили в коробку с хламом (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru