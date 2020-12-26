В субботу, 26 декабря, под Новосибирском произошла авария, в которой погибли двое человек. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.— В 1:50 34-летний водитель автомобиля «Тойота Креста» ехал со стороны Новосибирска в сторону села Плотниково. На 30-м километре трассы К-19Р он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой», которой управлял 23-летний водитель. На месте скончались водитель «Тойоты» и 45-летний пассажир «Лады». Водителя «Лады» с травмами отвезли в больницу, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.Проводится проверка, причины и обстоятельства аварии уточняются.Напомним, утром 26 декабря в Черепановском районе случилось крупное ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком. В аварии погиб 55-летний водитель автобуса, еще 8 человек пострадали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Новосибирском автобус столкнулся с грузовиком: погиб мужчина, семеро попали в больницуАвария произошла на Чуйском тракте (подробнее)«Он не увидел несущийся бензовоз в тумане»: под Новосибирском в крупном ДТП погиб 55-летний водитель автобуса и пострадали 8 человекАвтобус столкнулся с бензовозом. Знакомые и родные шофера уверены, что авария случилась из-за сильного мороза (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru