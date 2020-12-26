В Новосибирске ищут пропавшую 70-летнюю Ирину Анатольевну Липовскую. Женщина пропала 25 октября в Ленинском районе города. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Женщина носит очки, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт». — В чем была одета сибирячка на момент своего исчезновения — неизвестно.Как пояснили КП-Новосибирск поисковики, женщина жила в Новосибирске одна — ее родные проживали в другом городе. Они постоянно созванивались с Ириной Анатольевной, но в один момент она перестала выходить на связь. Сейчас женщину ищут волонтеры и полиция. Известно, что пределы Новосибирской области она не покидала.Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Ирина Анатольевна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru