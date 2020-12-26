Жители квартиры на улице Шукшина в Новосибирске бьют тревогу. Их ванную и туалет буквально топит вода с фекалиями, которую смывают соседи с верхних этажей. Жительница квартиры — мама с четырьмя маленькими детьми, но из-за ЧП им приходится терпеть.— Мы живем на первом этаже пятиэтажного дома. С пятого этажа все, что смывают люди, течет к нам. Вода не уходит, а выливается на пол, я потом все с пола собираю в ведерко. Первый раз засорилось вчера, тогда сантехники все починили; правда, пришли только тогда, когда я позвонила в мэрию и прочие инстанции. А сегодня с утра — та же проблема. Звоню опять сантехникам — говорят: «Мы не можем прийти, ждите до понедельника». А у меня четверо ребятишек, которым надо в туалет и в ванную, а идти некуда. Сантехника ждем уже семь часов, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Булыгина.Чтобы не усугублять ситуацию, сибирячке пришлось ходить по соседям и просить их не пользоваться туалетом. Но послушались не все, поэтому грязной воды с каждым часом становится все больше.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru