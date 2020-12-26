Экстремальные холода не пугают сибиряков. Несмотря на то, что показывает термометр, они не изменяют своим здоровым привычкам. Так 26 декабря 34-летний житель Новосибирска вылил на себя ведро ледяной воды, стоя в одних плавках на почти 40-градусном холоде.— Утром облился холодной водой и пошел на работу. А друзья сегодня еще и в баньку с прорубью на Бугринский мост поехали, — написал Илья Юшков на своей странице в соцсетях.— Я обливаюсь по настроению. Но с 2017 года стал окунаться в прорубь и делаю это часто, в любую погоду. Сегодня мне надо было на работу, поэтому с утра не в баню пошел, а просто у дома в частном секторе облился. Я морозов не боюсь, это был вызов самому себе, — поделился Илья Юшков с корреспондентом КП-Новосибирск.Напомним, сегодня же несколько других сибиряков устроили целый «моржовый» забег в шортах, а после попарились в бане и искупались в проруби на Юго-Западном жилмассиве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Плаваем вместе с елкой»: новосибирские моржи искупались в проруби в 35-градусный морозПеред этим они пробежали по улицах в одних шортах (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru