Невероятная история случилась в поселке Чаны в ночь на 21 декабря, около 22.00. Вот как о ней КП-Новосибирск рассказали сами сибиряки:— Мы готовилась к похоронам свекрови, тело Зои Дмитриевны оставили на ночь в комнате. За полчаса до пожара пришло чувство тревоги, и мы решили оставить умершую одну в доме. Пока нас не было, начался пожар. Горел весь дом, гроб с телом покойной пытались потушить несколько раз, — рассказала невестка умершей пенсионерки Елена Несова.В соседней с домом пристройке находились родственники — 12 человек, которые приехали на похороны из Москвы, Новосибирска и других городов: они спаслись самостоятельно. Тело покойной удалось вытащить из огня, но хоронили ее в закрытом гробу. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке на кухне, к которой был подключен холодильник.— Мы когда из дома выходили — проверили все, работал только холодильник. Дом восстановлению не подлежит, сгорела мебель, но документы и фотографии даже не обгорели! Даже продукты на похороны остались целыми: в комнате свекрови был второй холодильник. Я верю в мистику, что покойная бабушка нас уберегла от пожара, как бы прогнала из дома: она очень любила внучку. Иначе эти странности не объяснишь, — рассказала потерпевшая Елена Несова.Теперь семья Несовых просит помощи — продуктами, стройматериалами, деньгами. Если вы готовы помочь, то связаться с Еленой Несовой можно по телефону 8-909-531-11-05.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru