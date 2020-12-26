Новосибирские волонтеры ищут 70-летнего Дмитрия Орищенко. Он пропал 23 декабря: ушел из дома, а позже — из больницы, куда его привезли на «скорой». Сейчас телефон сибиряка выключен, ему может понадобиться медпомощь.— Мужчина перестал отвечать на звонки близких, они обратились в полицию. В полиции установили, что в день пропажи мужчину привезли на «скорой помощи» в больницу, но он почему-то отказался от госпитализации и куда-то ушел. У человека нет пальцев на руках — это связано с его проблемой по здоровью. Пока мы прозвонили несколько больниц, но ни в одной его не нашли. Возможно, ему по-прежнему нужна медпомощь. Родные переживают, что он может замерзнуть, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.Приметы мужчины: рост 179 сантиметров, худощавого телосложения, черные с сединой волосы и карие глаза.Сибиряк был одет в черную куртку, синие штаны, черные сапоги и темно-синюю шапку. На обеих руках отсутствуют пальцы.Если вам известно местонахождение мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru