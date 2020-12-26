В субботу, 26 декабря, оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в регионе заболели 160 человек. Выздоровевших стало больше: 231 человек за сутки.— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 27 115 человек, в том числе 1 590 детей. 23 131 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 925 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.В отделениях реанимации находятся 169 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 21 ребенок. В инфекционных стационарах лежат 2 100 взрослых пациентов.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 237 пациентов.Под медицинским наблюдением находятся 7 604 жителя области, для 78 326 человек меднаблюдение окончено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru