В субботу, 26 декабря, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 7 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.— Умерли мужчины в возрасте 23 года, 26 лет, 60 лет, 79 лет и 84 года и женщины в возрасте 60 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 925 человек, — передает оперштаб.Сейчас в реанимации находятся 169 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 47 пациентов.С начала эпидемии коронавирусом заболели 27 115 человек, в том числе инфицированы 1 590 детей. Выздоровели 23 131 пациент.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru