В Новосибирске под суд попал благотворительный фонд помощи животным «Бумеранг добра». Оказалось, что там кошек и собак держали в некомфортных условиях, плохо ухаживали и кормили.— Прокуратура района провела проверку в приюте. Выяснилось, что сотрудники приюта не регулярно моют посуду и инвентарь, готовят корм для животных на улице, не проводят дезинфекцию. Кошки и собаки гуляют вместе, высота ограждений на выгульной площадке — меньше 2 метров. Кроме того, животные лежат без подстилок, нет контейнеров и морозильных камер для биоотходов, — сообщили в пресс-службе Калининского районного судаПрокурор направил иск в суд с требованием создать комфортные условия для животных. В приюте уже частично выполнили эти требования.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru