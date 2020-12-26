Стало известно, на каких улицах будет уборка снега в Новосибирске 26 декабря 2020 года. Об этом рассказали в мэрии города. Там также предупредили: из-за сильных морозов график уборки может измениться.Днем 26 декабря сугробы вывезут со следующих улиц:В Центральном округе — на Красном проспекте, улицах Дуси Ковальчук и Железнодорожной;В Дзержинском районе — на улице Волочаевской;В Октябрьском районе — на улице Кирова;В Ленинском районе — на улице Немировича-Данченко;В Кировском районе — на улице Немировича-Данченко и Бугринском мосту;В Советском районе — на улицах Российской и Русской;В Первомайском районе — на улице Нахимова;В Калининском районе — на улице Гребенщикова.В ночь с 26 на 27 декабря дорожные службы почистят снег:В Центральном округе — на Красном проспекте, улицах Железнодорожной, Магаданской и Даргомыжского;В Дзержинском районе — на улицах Волочаевской;В Октябрьском районе — на улице Кирова;В Ленинском районе — на улице Немировича-Данченко;В Кировском районе — на улице Немировича-Данченко, Бугринском мосту;В Первомайском районе — на улице Нахимова;В Советском районе — на Морском проспекте, улицах Шлюзовой и Балтийской;В Калининском районе — на улице Богдана Хмельницкого.Водителей настоятельно просят убрать свои автомобили с парковок там, где будут проводить уборку.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru