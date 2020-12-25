Пожар на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске 25 декабря 2020 года случился вечером. В Кировском районе пламя вспыхнуло в одном из гаражей на улице Саввы Кожевникова, 2/1.— В кирпичном двухуровневом гараже горели вещи на площади 15 квадратных метров. На тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Пожарные прибыли на место в 17:08, локализовать возгорание удалось в 17:17, открытое горение было ликвидировано в 17:22. Полностью потушить пожар удалось в 18:59, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.В областном МЧС также сообщили, что, к счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Причину пожара установят позже дознаватели МЧС.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске 25 декабря 2020 года: горит гаражПожар на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске 25 декабря 2020 года уже начали тушить (подробнее).