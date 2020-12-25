В Новосибирске иномарка сбила двух школьников, переходивших дорогу в неположенном месте. Один из мальчиков оказался в больнице с различными травмами.— Сегодня, 25 декабря, около часа дня в Советском районе 50-летний водитель автомобиля «Грейт Вол» ехал по улице Арбузова со стороны улицы Иванова в сторону улицы Российская. Напротив дома №12 на улице Арбузова он сбил двух мальчиков, переходивших дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.В результате случившегося один из школьников — 12-летний мальчик — был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей грудной клетки. Второй мальчик, к счастью, в ДТП не пострадал. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru