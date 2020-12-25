Ведущий «Своей игры» Петр Кулешов всегда сам спрашивает участников обо всем, начиная от истории и заканчивая кулинарией, а в интервью изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» отвечал на новогодние вопросы и признался в любви к Академгородку.- Я очень люблю Новосибирск, где живёт очень много умных, интеллигентных людей. Последний раз был там три года назад — вёл программу на открытии ресторана. Обожаю ваш Академгородок, всегда трепетно слежу за тем, что у вас происходит. Всем жителям Новосибирска желаю больше здравого смысла и критического мышления, - пожелал Петр Кулешов.К слову, сам ведущий в Новый год особых торжеств не планирует:- Я человек не праздничный, праздники не люблю.Может быть, проведу что-нибудь в «Инстаграме». Хотя на самом деле я зарегистрировался там только из любопытства, и сейчас веду его не я, - признался Петр Кулешов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru