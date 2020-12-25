Пожар на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске 25 декабря 2020 года случился вечером. Очевидцы засняли происходящее на видео, позже ролик попал в сеть.— На улице Саввы Кожевникова, 2/1, загорелся один из гаражей. Все началось с хлопка внутри строения, от которого выгнуло железные ворота, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев ЧП. — На месте работают пожарные, которые не допускают переброса огня на соседние гаражи.В комментариях под постом многие сибиряки написали о своих версиях насчет причин пожара:— Может быть, это утечка газа из авто?— Вот это хлопок!— Что-то часто у нас пожары, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru