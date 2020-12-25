Пробки в Новосибирске 25 декабря 2020 года есть на обоих берегах. Согласно данным портала Яндекс. Пробки, общая загруженность дорог в городе оценивается сейчас в 9 баллов.На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам, как Фабричная, Кирова, Восход, проспект Димитрова, Никитина, Кошурникова, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Волочаевская, Учительская.На левом берегу автомобильные заторы есть на улицах Блюхера, Ватутина, Немировича-Данченко, Хилокская, Широкая, Советская, Петухова, Мира и проезде Энергетиков.Непросто проехать также по Димитровскому мосту в сторону левого берега. На октябрьском мосту движение относительно свободное.Стоит отметить, что на многих участках дорог, где образовались пробки, произошли ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru