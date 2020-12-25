В воскресенье, 27 декабря, в Новосибирске перекроют движение транспорта рядом со зданием облправительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Рассказываем, с чем это связано и сколько продлится.— С 7 до 12 часов будет временно прекращено движение транспортных средств по ул. Свердлова на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. Это связано с проведением торжественного развода дежурных смен аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений Новосибирской области и города Новосибирска, посвященного Дню спасателя, — пояснили в пресс-службе.Помимо этого, с 7 утра и до конца всех запланированных на этот день мероприятий на этом участке будет ограничена парковка. Автомобилистов просят быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, будут ли перекрывать центр города в Новый год. На этот вопрос ответил мэр Новосибирска, сообщив, что в этом году в праздничный день ограничивать движения транспорта не будут. Отменен также салют и праздничные мероприятия у оперного театра. Глава города также подчеркнул, что власти постарались сделать как можно больше разных ледовых площадок, чтобы люди не создавали толпу на площади Ленина. Такие меры принимаются, чтобы обеспечить горожанам достаточную эпидемиологическую безопасность.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэр Новосибирск рассказал, перекроют ли площадь Ленина из-за вспышки коронавируса в новогоднюю ночьКаждый год там собирается много людей, чтобы встретить праздник и посмотреть салют (подробнее).