Тарифы на тепло и воду в Новосибирской области в 2021 году будут повышены. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.Холодная вода станет дороже для жителей Новосибирска, Оби, Краснообска, наукограда Кольцово и поселений Новосибирского района области. Тариф вырастет с 19,46 до 20,35 рубля за кубометр (4,57%). Водоотведение подорожает с 15,08 рубля за кубометр до 15,77 рубля (4,57%).Тарифы на теплоснабжение вырастут с 1467,82 рубля за Гкал до до 1505,98 рубля (около 2,6%). Горячая вода для новосибирцев подорожает со 114,54 рубля за кубометр до 117,9 рубля (2,93%).Повышение тарифов ожидает сибиряков во второй половине будущего года — цены должны вырасти с 1 июля.Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске также повысят цены на электричество. Приказ об этом также был опубликован на сайте департамента по тарифам. С 1 июля тариф на электроэнергию будет увеличен на 4,6% и составитК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТариф на электричество в Новосибирской области в 2021 году: насколько подорожаетРассказываем, сколько составит тариф на электричество в Новосибирской области в 2021 году (подробнее).