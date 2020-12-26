Погода в Новосибирске 26 декабря 2020 года: город скуют морозы. Днем температура опустится ниже -30, ночью — ниже -40. Из плюсов — сибиряков порадует безоблачное небо и яркое солнце.— Днем в Новосибирске резко похолодает с -34 до -36 градусов. Будет малооблачно, без осадков, местами изморозь, на дорогах местами гололедица. Подует переменный ветер 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области будет резкое похолодание до -27 — -32 градуса, местами — до -37. Будет также небольшая облачность, преимущественно без осадков, днем изморозь и гололедица. Будет дуть переменный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 15.«Яндекс. Погода» обещает ясный день, но с такими же трескучими морозами. Столбик термометра покажет -36 — -41 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru