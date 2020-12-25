Анна Терешкова — вице-мэр Новосибирска и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города была удостоена награды от президента. Об этом стало известно сегодня, 25 декабря.— На основании решения Российского организационного комитета «Победа» Анна Терешкова награждена памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, — сообщили в пресс-службе Мэрии Новосибирска.Решение о награждении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Напомним, пост начальника департамента Анна Терешкова занимает уже 6 лет — с 2014 года. А вице-мэром она была назначена в октябре 2019 года. Тогда чиновница отмечала, что новая должность позволит ей, в том числе, лучше исполнять обязанности главы департамента культуры, спорта и молодежной политики.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Буду решать все без посредников»: Анна Терешкова стала вице-мэром НовосибирскаПри этом она продолжит возглавлять профильный департамент (подробнее).