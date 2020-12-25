В Карасуке Новосибирской области автомобиль сбил 7-летнюю девочку на пересечении улиц Луначарского и Комсомольской. Школьница переходила дорогу по «зебре». По словам мамы девочки Натальи, дочка в это время шла в музыкальную школу.— Это произошло 24 декабря в обед. Машина ехала со стороны улицы Кутузова в сторону улицы Октябрьская. Со слов дочери машина предположительно черного цвета, хетчбек. За рулем сидел дедушка. Он вышел из автомобиля и спросил, нужна ли ей помощь, может отвезти в больницу. Дочь в шоке, сказала, что все в порядке. Она дошла до музыкальной школы и только оттуда позвонила мне и все рассказала. Водитель уехал. У ребенка после аварии синяки на обеих ножках. Травма больше психологическая нежели физическая, — рассказала КП-Новосибирск Наталия.Сибирячка недоумевает, как можно было на «зебре» сбить ребенка. К тому же перед пешеходным переходом установлены лежачие неровности.Женщина написала заявление в полицию. Водителя разыскивают. Ему грозит арест до 15 суток за то, что скрылся с места ДТП.Родители ищут очевидцев ДТП. Если вам что-либо известно о водителе, просьба сообщить по телефону: 8-923-702-01-20.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru