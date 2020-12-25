В селе Каменка Новосибирской области 42-летний мужчина выстрелил из ружья в дверь квартиры, где жила его бывшая теща. Произошло все 22 декабря. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.— Житель Новосибирска выстрелил два раза в дверь квартиры из гладкоствольного ружья. Сделал он это из хулиганских побуждений, — сообщил КП-Новосибирск источник.У двери и внутри квартиры провели обыски. С места происшествия изъяты пыж от охотничьего патрона и две картечины. Проводится дальнейшее расследование.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru