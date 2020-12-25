Новый год - волшебное время, время дарить и получать подарки. У Новосибирскэнергосбыта есть давняя добрая традиция - в конце года благодарить добросовестных клиентов, и 2020 год не стал исключением. Компания проводит акцию «Заплатите за свет - мы заплатим за все!».Чтобы стать участником, не нужно совершать каких-либо особых действий - все просто.Что необходимо сделать?• Передайте показания электросчетчика.• Оплатите начисления по переданным показаниям, всю задолженность и пени (включая предыдущие периоды).• Оплата должна быть произведена в агрегаторе услуг ЖКХ «Платосфера».Каков срок передачи показаний и оплаты?В любой день с 01.12.2020 по 31.12.2020 включительно.И самый интересный вопрос: какие призы?Среди участников акции Новосибирскэнергосбыт разыграет 19 призов на ежемесячное возмещение расходов на оплату всех платежей в агрегаторе услуг ЖКХ «Платосфера».• Один приз - возмещение расходов в течение года (с 01.01.2021 по 31.12.2021).• Три приза - возмещение расходов в течение полугода (с 01.01.2021 по 30.06.2021).• Пять призов - возмещение расходов в течение квартала (с 01.01.2021 по 31.03.2021).• Десять призов - возмещение расходов в течение месяца (с 01.01.2021 по 31.01.2021).К текущим платежам, расходы на которые подлежат возмещению в качестве приза, относятся ежемесячные платежи в агрегаторе услуг ЖКХ «Платосфера» за использованные в прошлом месяце услуги (без возмещения предоплаты) и размер которых не превышает 20 000 рублей. Не подлежат возмещению расходы по уплате госпошлины, неустойки (пени, штрафы).Когда будут подведены итоги розыгрыша?Следите за итогами розыгрыша на сайте новосибирскэнергосбыт.рф в разделе «Новости» 27.01.2021.А если вы выполните условия акции в срок с 23 по 26 декабря, то вас ждет еще один приятный сюрприз - вы гарантированно станете участником программы лояльности от Новосибирскэнергосбыта. Вам будет начислен кешбэк в виде энергобонусов, которые можно в дальнейшем списать в счет оплаты электроэнергии. Подробнее о программе лояльности можно узнать на сайте.Оплачивайте электроэнергию, участвуйте в акции - и пусть вам улыбнется удача!Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна на сайте компании.На правах рекламы. 18+Агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера» доступен в Google Play и App Store.