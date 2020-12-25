В селе Сокур двое мужчин вскрыли дверь и проникли в помещение «Сбербанка». После этого они пытались взломать банкомат, в котором на тот момент находилось более 2 миллионов рублей. Сибиряков даже не спугнула то, что в помещении установлена камера видеонаблюдения. Это произошло рано утром 23 декабря.— Они испугались, когда сработала сигнализация. И убежали. Найден один из подозреваемых. Его допрашивают, — рассказал КП-Новосибирск источник.В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк информацию о нападении подтвердили.— 23 декабря в поселке Сокур двое мужчин пытались ограбить банкомат, но скрылись до приезда полиции. Деньги не похищены. Ведется следствие и поиск подозреваемых, служба безопасности «Сбербанка» содействует правоохранительным органам, — сообщили КП-Новосибирск в «Сбербанке».В ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию, пока не прокомментировали.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru