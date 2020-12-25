В пятницу, 25 декабря, рассказали, каким будет график работы почты в Новосибирске с 1 по 10 января 2021 года.Итак, 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления, газеты и журналы.3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по графику, за исключением некоторых городских и сельских отделений. если вы собрались на почту, график работу лучше уточнить. Это можно сделать двумя способами.Например, зайти на сайт отделения pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.Пенсии и пособия будут давать по отдельному графику.Кстати, 31 декабря почта будет работать на час меньше.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru