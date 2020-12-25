Утром в пятницу, 26 декабря, в Бердске на улице Первомайская случилось ДТП. 57-летнему водителю за рулем «Тойоты Ипсум» стало плохо. Он врезался в гараж возле дома, по пути зацепив еще четыре машины с парковки. Об этом сообщили местные жители. — В ДТП на улице Первомайская 57-летний водитель «Тойоты Ипсум» не справился с управлением из-за кратковременной потери сознания. Признаков опьянения у него нет. «Тойота» зацепила четыре машины: две «Хонды», «Ниву Шевроле» и «Ниссан» и въехала в стену гаража. Никто не пострадал, от госпитализации виновник аварии отказался, — сообщили КП-Новосибирск в областном ГИБДД. Остальные подробности ДТП выясняются. Напомним, ночью на 25 декабря в ДТП на трассе в Новосибирской области пострадал мужчина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа трассе под Новосибирском столкнулись два автомобиля: в аварии пострадал мужчинаЕго родные ищут свидетелей ДТП (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru