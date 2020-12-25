11-летний новосибирский мальчик Егор Владыкин верит в чудеса и деда Мороза. Накануне праздника школьник написал письмо главному волшебнику страны, где попросил устроить ему встречу с настоящими футболистами. Исполнить желание ребенка взялись сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.— Мы уже несколько лет знаем Егора. О нем нам рассказала наша сотрудница, которая живет с ним в одном поселке. У мальчика умерли родители и его воспитывает одна бабушка, которой уже 77 лет, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя по СМИ Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Наталия Чернакова. — Так получилось, что мы взяли эту семью под свою опеку. Парень очень хороший.С тех пор следователи не только помогают бабушке с внуком решать насущные вопросы, но и устраивают для Егора разные сюрпризы и праздники. В коллективе следователей Егор уже как родной. Он помогает своим наставникам проводить профилактические мероприятия среди детей и подростков и даже умеет снимать отпечатки пальцев после общения с экспертами.Но главная страсть ребенка — это футбол. Егор с удовольствием гоняет мяч с ребятами из дворовой команды, пересмотрел все фильмы про великих спортсменов, но ни разу не общался с настоящим футболистом.— Футбольный клуб «Новосибирск» с удовольствием откликнулись на нашу просьбу организовать Егору сюрприз, — говорит Наталия Чернакова. — А у мальчишки даже дыхание перехватило от счастья, когда он попал на тренировку и смог продемонстрировать свои финты профессионалам.Футболисты подарили парню новый мяч со своими автографами, фирменную футболку и сладости. Но главное, Егор получил несколько ценных советов по своей игре и окончательно загорелся желанием записаться в спортивный клуб.— Мои друзья обзавидуются! — радостно воскликнул Егор Владыкин после тренировки. — Я обещаю, что начну заниматься спортом и стану сибирским Месси.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru