В пятницу, 25 декабря, стало известно о том, что из-за аномальных морозов в Новосибирске отменили сразу несколько междугородних автобусов. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Автовокзала.Итак, по метеоусловиям отменены следующие рейсы:26 декабря:Новосибирский автовокзал — Главный — Половинное на 11:00.Автостанция «ЖД Вокзал» — Белово на 14:30 и 18:30.Автостанция «Толмачево» — Томск на 3:05; 13:10; 19:05; 20:30; 22:50.Новосибирский автовокзал — Главный — Михайловский на 21:50.Новосибирский автовокзал Главный — Краснозерское на 12:25; 16:30.Новосибирск автовокзал — Главный- Заринск на 14:00.27 декабря:Автостанция «ЖД Вокзал» — Белово на 14:30; 18:30.Автостанция «Толмачево» — Томск на 3:05.Новосибирск автовокзал Главный- Краснозерское на 13:25.Автостанция «Толмачево» — Белокуриха на 22:25.Всю актуальную информацию по рейсам можно посмотреть на сайте nskavtovokzal.ru.Электронные билеты можно вернуть на сайте в личном кабинете. Остальные билеты в кассе места приобретения.Как пояснили КП-Новосибирск на Автовокзале, расписание будет обновляться в режиме онлайн.Напомним, синоптики прогнозируют в Новосибирске аномальные морозы. Уже сегодня к ночи столбик термометра опустится до -38 градусов. В субботу и воскресенье мороз усилится до -40 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru