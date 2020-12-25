В Куйбышеве прокуратура проверила СИЗО №2 и нашла там нарушения. В камерах необходимо было отремонтировать и покрасить пол. В следственном изоляторе требование проигнорировали, тогда прокуратура обратилась в суд.— В декабре прокуратура обратилась с иском в Куйбышевский районный суд и потребовала обязать следственный изолятор № 2 произвести в камерах ремонт деревянного покрытия полов. Суд требования прокуратуры удовлетворил, — говорится в сообщении областной прокуратуры.Решение суда в законную силу не вступило.Напомним, ранее прокуратура вступилась за заключенных, которых заставляли держать руки за спиной. В колонии №8 объяснили для чего необходимо такое правило.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирская прокуратура вступилась за заключенных, которых заставляли держать руки за спиной.В колонии №8 возмутились и подали в суд. (подробнее)