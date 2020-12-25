В пятницу, 25 декабря, оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в регионе заболели 165 человек. Выздоровевших стало больше: 217 человек за сутки.— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 26 955 человек. 22 900 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 918 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.В отделениях реанимации находятся 174 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 50 пациентов.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 26 детей. В инфекционных стационарах лежат 2 250 взрослых пациента.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 238 пациентов.Под медицинским наблюдением находятся 7 559 жителей области, для 78 271 человека меднаблюдение окончено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru