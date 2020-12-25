Рассказываем, где и когда можно наблюдать метеорный поток Квадрантиды 28 декабря 2020 года в Новосибирске. «Дождь» из метеоров будет идти со стороны созвездия Волопаса.— Наблюдать поток можно с 23:00. Для того чтобы смотреть на «падающие звезды», лучше выбрать местность, где нет городской засветки и высоток. Увидеть метеоры можно будет без биноклей и телескопов, — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.Пик метеорного дождя будет длиться всего 6 часов. В потоке в основном будут слабые метеоры со средней скоростью, но также встретятся и яркие огненные шары. А максимум сибиряки смогут увидеть до 110 «падающих звезд» в час. Всего метеорный поток будет виден над Новосибирском до 12 января.Напомним, 22 декабря сибиряки могли наблюдать метеорный поток Урсиды — он вылетал из созвездия Малой Медведицы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМетеорный поток Урсиды 22 декабря 2020 года в Новосибирске: где и как можно наблюдатьРассказываем, где смотреть на метеорный поток Урсиды 22 декабря 2020 года в Новосибирске (подробнее)