На Новосибирск надвигаются морозы. Подготовиться к ним надо не только людям, но и животным. В Новосибирском зоопарке рассказали, как его жители встретят холода.— Наши зоологи всегда готовы к холодам и знают, что в Сибири такие морозы случаются почти каждый год. Теплолюбивые животные давно переведены в павильоны. А те животные, которые сейчас находятся на открытом воздухе, вроде полярных медведей или верблюдов, приспособлены к низким температурам. Но в любом случае у них тоже есть теплые помещения, куда они могут зайти, если замерзнут, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе зоопарка.В зоопарке отметили, что может измениться только график кормежки, ведь в 30-40-градусные морозы животные становятся менее активны и теряют аппетит.— Для зверей, живущих в нашем климате, такой холод вполне привычен. Но с наступлением морозов они все больше сидят в домиках и реже едят. В таком случае им станут давать меньше еды, но больше воды — вода обязательно нужна для обмена веществ, хотя некоторые звери могут и снега поесть. А хищникам немножко сдвинут кормление на более теплое время суток, чтобы мясо не подмерзало, — рассказали КП-Новосибирск в зоопарке.Напомним, на выходные 26 и 27 декабря синоптики обещают морозы до -41 градуса, северный ветер и гололедицу на дорогах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Новосибирске на выходные 26 и 27 декабря 2020 года: когда придут аномальные морозы до -41 градусаРасcказываем, какой будет погода в Новосибирске на выходные 26 и 27 декабря 2020 года (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru