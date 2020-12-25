Дзержинский районный суд оштрафовал перевозчика на 100 тысяч рублей за пассажиров без масок. Нарушения выявили в автобусе №30. Водитель не высадил людей, которые не соблюдали правила.— После введения на территории региона режима повышенной готовности, где есть угроза распространения коронавируса, перевозчик не принял меры безопасности, — говорится в сообщении суда.Постановление в законную силу не вступило.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Калининский районный суд отштрафовал ковидный госпиталь на 100 тысяч. Нарушения выявили после проверки Роспотребнадзора. Оказалось, что в больнице было слишком много больных коронавирусом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске наказали больницу, в которой было слишком много больных коронавирусом.Инфекционному госпиталю придется выплатить 100 тысяч рублей. (подробнее)