В Барабинском районе 50-летний сибиряк украл дорогой смартфон. Все произошло на вокзале: владелец гаджета положил его на столик возле металлодетектора и забыл. После него досмотр проходили еще трое мужчин, и вещица приглянулась одному из них.— Злоумышленник заявил, что это его телефон, и забрал его себе. По дороге домой он, выпивая со знакомыми, где-то потерял гаджет. Но позже отыскал потерю и спрятал чужой телефон у себя дома, планируя продать его и потратить деньги на алкоголь, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.Сибиряка вскоре защитные транспортные полицейские — его выследили по камерам видеонаблюдения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». За то, что он причинил значительный ущерб владельцу телефона, мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru