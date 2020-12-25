В письме отдельно отмечен личный вклад сотрудника ГВАРДИИ, начальника службы охраны Николая Костенко.По мнению руководства ТЭЦ, ему удается эффективно решать все задачи, связанные с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объекта в непростых условиях противоэпидемиологического режима. Благодаря профессионализму руководителя и охранников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на Новосибирской ТЭЦ успешно решены задачи по осуществлению пропускного режима, охране материальных ценностей, поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности.Присоединяемся к словам благодарности и мы - руководство и весь коллектив Агентства!