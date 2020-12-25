В Новосибирске транспортные полицейские задержали на вокзале 23-летнего мужчину с необычной татуировкой. У него в кармане обнаружили пакет с белым порошком. Экспертиза показала, что это наркотик. Его вес составил 9 граммов, что считается крупным размером.Сотрудникам сибиряк рассказал, что наркотик заказал в интернет-магазине.Ради покупки мужчина приехал в Новосибирск из Братска. Закладка была спрятана в лесу в Дзержинском районе. Мужчина уже собирался обратно домой, как вдруг его поймали полицейские.— Я не знал, что там так много порошка, я заказывал всего 5 граммов, — попытался оправдаться задержанный.На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере» Он арестован. Сибиряку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Напомним, ранее полицейские поймали новосибирца, сделавшего 28 закладок Октябрьском и Дзержинском районах города. По его словам, на дело он пошел впервые: ему надо было погасить кредит.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Думал, раз попробую, кредит погашу»: полицейские задержали новосибирца, сделавшего 28 тайников для наркотиков.Мужчина крепил свертки на магнитах к металлическим конструкциям. (подробнее)