В Новосибирской области, возле поселка Светлого, случилось ДТП. Вечером 24 декабря на трассе М-51 столкнулись фургон «Лада Ларгус» и седан «Хендэ Солярис». В аварии пострадал мужчина. Об этом в соцсетях сообщили его родные.— «Hyundai» выехал на встречную полосу. В аварии пострадал сидевший в «Ладе» мужчина. Сейчас он находится в больнице, — рассказали в группе «АСТ-54».В пресс-службе ГИБДД по области КП-Новосибирск сообщили, что прокомментируют ДТП позже.Напомним, в тот же день на трассе «Иртыш» в аварии с фурой погибла беременная женщина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Машина просто всмятку»: в ДТП с фурой под Новосибирском погибла беременная девушкаДТП произошло утром на трассе Р-254 «Иртыш» (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru