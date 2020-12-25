Пробки в Новосибирске 25 декабря 2020 года: проезд затруднен по улице Большевистская. Авария произошла в районе разъезда Иня. Пробка растянулась до «Речного вокзала». Об этом сообщают водители в «2ГИС».В целом по городу уровень пробок уже достиг 8 баллов.Также проезд затруднен на площади Лыщинского, улице Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса и Октябрьском мосту. Кроме того, автомобилисты жалуются на пробку по улице Невельского.Напомним, по прогнозу синоптиков 25 декабря ожидается аномально низкие температуры. Столбик термометра будет опускаться постепенно. Метеорологи обещают к ночи мороз в -38 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru