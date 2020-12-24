В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенок попал в больницу.— Около шести вечера 24 декабря в Кировском районе 27-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал по улице Комсомольская со стороны улицы Ньютона в сторону улицы сержанта Каратаева. И около дома №1 по улице сержанта Каратаева он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.Пострадавшего ребенка доставили в больницу. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще одно ДТП с участием ребенка. В Кировском районе пассажирский автобус сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске автобус сбил 11-летнего мальчика: ребенок в больницеОн переходил дорогу не по пешеходному переходу (подробнее).