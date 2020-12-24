В министерстве образования Новосибирской области рассказали, при какой температуре детям можно не идти в школу. Решение о том, отпустить ли своего ребенка в школу или нет, родители будут принимать сами.— В период сильных морозов воспитанники и обучающиеся могут не посещать образовательные организации по следующим возрастным группам: учащиеся I-IV классов, воспитанники дошкольных образовательных организаций — при температуре -25 и ниже, обучающиеся V — IX классов — при температуре -30 и ниже, обучающиеся X — XI классов — при температуре ниже -35, — пояснили в региональном минобре.Если родители решат, что их ребенок все же останется в мороз дома, они должны будут сообщить об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, а потом — в письменной форме. Так пропущенные учеником уроки не превратятся в прогулы. Больше никаких документов от родителей потребовать не могут. Если же все-таки взрослые решат отправить ребенка в школу, то учеников начальных классов необходимо будет проводить до нее и обратно домой.Педагогам при этом нужно будет предоставить ученикам и их родителям возможность учиться дистанционно. Так, дети смогут получать консультации при самостоятельной работе на школьном сайте, по электронной почте или по телефону. В случае, если в классе отсутствует более 20% обучающихся, то учителя должны будут скорректировать учебную программу: не проходить новые темы, а с присутствующими учениками повторять пройденных материал.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru