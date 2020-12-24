Матч «Сибирь» — «Амур» 24 декабря 2020 года закончился в пользу новосибирских спортсменов. Игра звершилась со счетом 3:2.— «Сибирь» во второй раз оказалась сильнее «Амура». Во втором матче борьба оказалась еще упорнее и основное время встречи победителя не выявило (2:2). Овертайм также прошел без забитых шайб и все решалось в серии буллитов, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Автором победной шайбы стал нападающий Александр Шаров, принесший сибирякам столь важную победу и очки в копилку команды.Напомним, прошлый матч с «Амуром» хоккейная «Сибирь» провела 22 декабря — игра также закончился в пользу новосибирских хоккеистов. В следующий раз «Сибирь» сыграет 26 декабря против команды «Салават Юлаев» из Уфы.Преданные болельщики «Сибири» продолжают радоваться в соцсетях второй победе любимой команды подряд. И желают спортсменам успехов в дальнейшем:— Шаров — просто вытащил всех, молодец!— Так держать, ребята!— Матч валидольный, голос просто сорван!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМатч «Сибирь» — «Амур» 22 декабря 2020 года: болельщики ликуютРассказываем, чем закончился матч «Сибирь» — «Амур» 22 декабря 2020 года (подробнее).