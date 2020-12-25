Погода в Новосибирске 25 декабря 2020 года: первая волна аномальных холодов наступает на город. Жители города ощутят ее на себе уже в начале утра, когда температура опустится почти до -30.— Днем в Новосибирске резко похолодает с -21 до -29 градусов. Будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами изморозь, на дорогах местами гололедица. Подует западный ветер 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области будет резкое похолодание до -26 — -31 градуса, на севере области — до -36. Будет также облачно с прояснениями, умеренный снег, днем изморозь и гололедица. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15.По прогнозу «Яндекс. Погоды» будет переменная облачность и небольшой снег. Утром температура опустится до -24 градусов, а к ночи может достигнуть рекордных -36.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru