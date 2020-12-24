В аварии под Новосибирском погибла 26-летняя девушка. Известно, что погибшая была беременна.— Сегодня, 24 декабря, около половины девятого утра 26-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris ехала по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Оби в направлении Новосибирска. На 1449 километре она столкнулась с ехавшим ей навстречу грузовиком Volvo, за рулем которого был 61-летний мужчина. После этого машину девушки занесло, и она также столкнулась с ехавшим в одном с ней направлении автомобилем ГАЗ, за рулем которого был 32-летний мужчина. Он потерял управление и съехал в кювет, — сообщили в областной Госавтоинспекции.Девушка была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Позже стало известно, сто сибирячка скончалась. На месте работали сотрудники ГИБДД, проводится доследственная проверка. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.Фото и видео с места ДТП, сделанные очевидцами, попали в соцсети. В комментариях под постом в паблике Вконтакте «АСТ-54» многие сибиряки написали, что на этом участке дороги аварии — не редкость.— Ужас, машина вся просто всмятку.— Там очень скользко на этом участке, часто аварии бывают.— В такую погоду на дороге лучше не рисковать, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru