Пожар на улице Гризодубовой в Новосибирске 24 декабря 2020 года произошел вечером. Пожарные прибыли на место происшествия в 19:05. Сейчас там работает штаб пожаротушения.— Пламенем охвачено производственное строение, две бани и еще несколько построек. На месте работает не меньше четырех пожарных машин, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».Огонь может распространиться и на другие здания, стоящие рядом. Сейчас пожарные продолжают работать и делают все, чтобы этого не произошло. Ожидается прибытие на место дополнительных сил. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, пока информации о погибших или пострадавших нет.Подписчики паблика Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где появились фотографии и видео с места происшествия, сообщают, что в пожаре также могли взрорваться газовые баллоны — очевидцы слышали хлопки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru