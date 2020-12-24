В Новосибирске 16-летний подросток за рулем иномарки попал в ДТП с маршруткой. В результате, он и его пассажир попали в больницу с различными травмами.— Сегодня, 24 декабря, около половины пятого вечера 16-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio ехал по безымянной улице со стороны проспекта Дзержинского в сторону Гусинобродского шоссе. Около дома №2 на улице Спринтерская он столкнулся с пассажирской Газелью 30 маршрута, которая ехала ему навстречу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.В результате аварии 16-летний водитель попал в больницу с переломом правого бедра, а его сверстник-пассажир — с сотрясением головного мозга. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.В Госавтоинспекции также напомнили, что садиться за руль без водительских прав запрещено законом — за то грозит штраф в 15 тысяч рублей.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru