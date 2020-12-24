Пробки в Новосибирске 24 декабря 2020 года затронули оба берега и соединяющие их мосты. Общая загруженность городских дорог, согласно данным Яндекс.Пробок, сейчас оценивается в 9 баллов.На правом берегу труднее всего проехать на таких улицах, как Фабричная, проспект Димитрова, Восход, Октябрьская, Кирова, Большевистская, Бориса Богаткова, Никита, Кошурникова, Ипподромская, Красный проспект, Владимировская и Богдана Хмельницкого.На левом берегу пробки образовались на улицах Станционная, Большая, Ватутина, Петухова, Хилокская, Немировича-Данченко, а также на Толмачевском, Ордынском и Советском шоссе.Непросто проехать в сторону левого берега и по Димитровскому мосту.Стоит отметить, что пробки уже несколько дней не покидают Новосибирск. Возможно, виной тому неблагоприятные погодные условия — в последнее время город стабильно заметает снегом. На многих участках дорог, где движение затруднено, происходят ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru