Экс-председатель Совета депутатов Искитимского района пойдет под суд за растрату государственных денег. Свою мошенническую схему он провернул с помощью местного кафе. Теперь его обвиняют в двух эпизодах преступления по статье 160 УК РФ — «Присвоение и растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».— По данным следствия, в декабре 2017 года мужчина решил, воспользовавшись своим служебным положением, присвоить 85 тысяч рублей, выделенных из бюджета на финансирование Совета депутатов. Для этого обвиняемый нашел в Искитиме кафе и издал распоряжение о проведении совместного семинара с депутатами районного Совета депутатов, депутатами поселений и Ревизионной комиссией Искитимского района. С кафе он заключил муниципальный контракт по поводу обеспечения продуктами и готовыми блюдами участников семинара за счет этих бюджетных средств. Потом попросил своего сына, который был не знал о его намерениях, забрать из кафе еду на сумму в 60 тысяч рублей. Потом мужчина составил подписал платежное поручение о списании тех 85-тысяч. Остаток суммы — 25 тысяч рублей —сибиряк также попросил забрать из кафе своего сына. И продуктами, и деньгами он распорядился по своему усмотрению, — пояснила старший помощник СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Подобную схему депутат провернул и в 2018 году. Правда, тогда присвоенная им сумма была значительно меньше — 35 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал в полном объеме и уже возместил причиненный ущерб. Сейчас его уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru